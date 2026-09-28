Dünyada sadece Batman'da yetişiyor: Doğa yürüyüşü yeni bir tür kazandırdı!

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Şüpheyle Başlayan Bilimsel Yolculuk

Doğa yürüyüşü yapmayı ve bitki fotoğrafları çekmeyi hobi haline getiren Dr. Reşit Uğran, Sason kırsalında karşılaştığı bu ters lalenin belgelenmemiş özel bir tür olabileceğini fark etti. Şüphesini netleştirmek adına zaman kaybetmeden biyolog Veysel Sonay ve botanikçi Doçent Mehmet Maruf Balos ile iletişime geçen Uğran, uzman ekiple birlikte inceleme yapmak üzere bölgeye tekrar gitti.