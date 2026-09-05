Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tahliye kararı bozuldu: Anne yeniden tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli'nin yargılandığı davanın ilk duruşması yaklaşık 16 saat sürdü. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti, Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar verdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı yeniden ele aldı.

Mahkeme, Peyman Pınar Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından Osmaniye'de gözaltına alınan 52 yaşındaki Mersinli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

Mersinli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda toplam 10 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin yargılamanın ilk duruşması dün gerçekleştirilmişti.