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Halk TV Türkiye Kafeteryadaki patlama anı kamerada! Camlar kırıldı malzemeler savruldu

Kafeteryadaki patlama anı kamerada! Camlar kırıldı malzemeler savruldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir kafeteryanın mutfak bölümünde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İş yeri sahibi Yüksel Ova ve içeride bulunanların yara almadan kurtulduğu, ancak büyük paniğe neden olan o patlama anı güvenlik kameras

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Olay, dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Kafeteryanın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı.

CAMLAR KIRILDI MALZEMELER SAVRULDU

Patlamanın şiddetiyle birlikte iş yerinin camları kırıldı. Kafe ve mutfak kısmında bulunan malzemeler çevreye savrularak zarar gördü.

İŞ YERİNDEKİLER YARA ALMADAN KURTULDU

Patlama sırasında kafeteryada bulunan iş yeri sahibi Yüksel Ova ve diğer kişiler olaydan yara almadan kurtuldu. Patlama, içeride bulunanlar arasında paniğe neden oldu.

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PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerinde meydana gelen patlama anı, kafeteryanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Patlama Hakkari
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