Halk TV Türkiye Kafeteryadaki patlama anı kamerada! Camlar kırıldı malzemeler savruldu

Kafeteryadaki patlama anı kamerada! Camlar kırıldı malzemeler savruldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir kafeteryanın mutfak bölümünde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İş yeri sahibi Yüksel Ova ve içeride bulunanların yara almadan kurtulduğu, ancak büyük paniğe neden olan o patlama anı güvenlik kameras