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Halk TV Türkiye Bilecik'te çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var!

Bilecik'te çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var!

Bilecik'te bir çelik üretim fabrikasında patlama yaşandı. Olayda 3 işçi yaralandı.

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Bilecik'te çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren bir çelik üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın kazan bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

3 İŞÇİ YARALANDI

Patlama sırasında yaralanan işçilerden ikisi ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bir işçi ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Yetkililerden edinilen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bilecik Patlama
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