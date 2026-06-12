Bilecik'te çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren bir çelik üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın kazan bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

3 İŞÇİ YARALANDI

Patlama sırasında yaralanan işçilerden ikisi ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bir işçi ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (AA)