Kaçak işçi çalıştıran villa sahibinden rüşvet olarak bot isteyen 2 polis tutuklandı!

Dinçer GÖKÇE

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya göre, iddiaya konu olay geçen 27 Ocak günü yaşandı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubede görevli 2 polis memuru, ekip otosu ile Güzelce Mahallesinde bir villanın önünde durdu. Polisler, villanın önündeki kaldırımı yapan yabancı uyruklu kişilerden pasaport ve oturma izinlerinin olup olmadığını sordu.

KİŞİ BAŞI 10’AR BİN TL

Türkmenistan uyruklu işçilerden sorumlu olan Bahtiyar H. (29) ile görüşen 2 polis memuru bir süre sonra, bu kişi ile ekip otosunu geçti. İddiaya göre polisler, çalışma ve oturma izni olmayan 2 yabancı işçi için, kişi başı 10 bin TL para talep etti. Polis aracında 20 dakika süren görüşmede, Bahtiyar H. ödenecek parayı 10 bin TL’ye indirmeye çalışsa da sonuç alamadı. İddiaya göre, Hubbyyev, yakınlardaki nalbur dükkanının sahibi H. G.’den alarak polislere verdi.

‘2 TANE POLİS BOTU LAZIM ERDAL ABİ’

Polislerden Sezer A., bu süreçte villanın sahibi Taner Erdal Demirci (44) ile de telefonla görüştü. İkili arasında en az 2 kez telefonla görüştü. Polisler, emniyete gittiklerinde ise Sezer A., telefonla görüştüğü Demirci’ye bir mesaj ve beraberinde bir ayakkabı mağazasının linkini gönderdi. Mesajda “Erdal abi senden bir isteğimiz var abi; ekip arkadaşlarıyla. Abi ister al ister alma alırsan çok makbule geçer iki tane polis botu lazım" diye yazdı. İlgili linkte ise, alınması istenen botların görüntüleri yer aldı.

KARAKOLA GİDİNCE POLİS OLDUKLARINI ANLADI

Taner Erdal Demirci, kendisi ile görüşen kişilerin gerçek polis olup olmadıklarına emin olamadı. Demirci, villanın yakınında bulunan polis merkezine gitti. Gelen aracın plakasını paylaşan Demirci, ‘Bu araç bizim. Gelenler de polis memurumuz’ yanıtı aldı. Bu aşamadan sonra soruşturma düğmesine basıldı. Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri savcılık talimatı ile harekete geçti. 9 Şubat günü polis memurları Ali S. (36) ile Sezer A. (33) gözaltına alındı. İki isim aynı gün tutuklandı.

‘PARA ALMADIK, BOTLARI İNDİRİMLİ ALACAKTIK’

Yürütülen soruşturma sonrası 2 polis memuru hakkında “rüşvet almak” Bahtiyar H. ile oturma izni olmayan Danabek S. (31) hakkında ise “rüşvet vermek” suçlaması ile dava açıldı.

Polisler Sezer A. ile Ali S. haklarındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti. Polisler, kimseden para almadıklarını savundu. Polisler, Taner Erdal Demirci’ye bot alımı için gönderdikleri mesaja ilişkin ise, Demirci’nin mağazaya yönlendirmesi ile kendi paraları ile indirimli almayı planladıklarını kaydetti. Dikkat çeken ‘rüşvet’ suçlamasına ilişkin yargılama sürüyor.