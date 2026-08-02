Kabusun başlayacağı tarihi AKOM verdi: Sıcaklık adım adım 33 dereceye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 2 Ağustos 2026 Pazar günü için günlük ve haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Hazırlanan rapora göre Megakent’te sıcaklıklar kademeli olarak yükselişe geçiyor. Hafta boyunca yağış görülmeyecek megakentte sıcaklık adım adım 33 dereceye çıkacak.

POYRAZ FIRTINASINA DİKKAT!

Bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30°C’ye kadar yükselmesi, gece ise 21°C seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Güncel deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.

Günün en belirgin hava olayı ise sert rüzgarlar olacak:

Nem Oranı: %50 - %85 aralığında seyredecek.

Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın poyrazdan kuvvetli, zaman zaman aralıklarla fırtına şeklinde 40 - 60 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da halihazırda mevsim normallerinin altında (28-30 °C) seyreden sıcaklıkların yeni hafta itibarıyla artacağı belirtildi.

Hafta boyunca havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık olacağı, termometrelerin ise kademeli olarak 31-33 °C civarına yükseleceği tahmin ediliyor.