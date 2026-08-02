Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kabusun başlayacağı tarihi AKOM verdi: Sıcaklık adım adım 33 dereceye çıkacak

Kabusun başlayacağı tarihi AKOM verdi: Sıcaklık adım adım 33 dereceye çıkacak

AKOM’un açıkladığı son hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken, havanın ısınmasıyla birlikte sıcaklıklar 33 dereceye kadar yükselecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kabusun başlayacağı tarihi AKOM verdi: Sıcaklık adım adım 33 dereceye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 2 Ağustos 2026 Pazar günü için günlük ve haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Hazırlanan rapora göre Megakent’te sıcaklıklar kademeli olarak yükselişe geçiyor. Hafta boyunca yağış görülmeyecek megakentte sıcaklık adım adım 33 dereceye çıkacak.

POYRAZ FIRTINASINA DİKKAT!

Bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30°C’ye kadar yükselmesi, gece ise 21°C seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Güncel deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.

Kabusun başlayacağı tarihi AKOM verdi: Sıcaklık adım adım 33 dereceye çıkacak - Resim : 1

Bu sıcaklar yetmedi: Bir de üstüne Eyyam-ı Bahur geliyor! Tarihi verildiBu sıcaklar yetmedi: Bir de üstüne Eyyam-ı Bahur geliyor! Tarihi verildi

Günün en belirgin hava olayı ise sert rüzgarlar olacak:

Nem Oranı: %50 - %85 aralığında seyredecek.

Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın poyrazdan kuvvetli, zaman zaman aralıklarla fırtına şeklinde 40 - 60 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

akom

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da halihazırda mevsim normallerinin altında (28-30 °C) seyreden sıcaklıkların yeni hafta itibarıyla artacağı belirtildi.

Hafta boyunca havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık olacağı, termometrelerin ise kademeli olarak 31-33 °C civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Sıcak İstanbul Hava Durumu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro