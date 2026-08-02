Bu sıcaklar yetmedi: Bir de üstüne Eyyam-ı Bahur geliyor! Tarihi verildi

Türkiye, ağustosun ilk haftasında etkisini artırması beklenen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Uzmanlara göre sıcak hava dalgasıyla birlikte özellikle Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, İstanbul'da ise yüksek nem nedeniyle bunaltıcı hava etkili olacak.

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, halk arasında "Eyyam-ı Bahur" olarak bilinen dönemin meteorolojide sabit tarihlere sahip resmi bir olay olmadığını belirtti. Toros, tahmin modellerine göre çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.

GÜNEYDOĞU 40 DERECEYİ AŞACAK, İSTANBUL'DA NEM BUNALTACAK

Sıcak hava dalgasının doğuya Arap Yarımadası'ndan, batıya ise Afrika üzerinden ulaşacağını belirten Toros, bölgelere göre farklı etkiler görüleceğini ifade etti. Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, İstanbul ve Marmara'nın kıyı kesimlerinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak.

UZMANINDAN KRİTİK UYARILAR

Prof. Dr. Toros, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkileneceğine dikkat çekti. Günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi, açık renkli kıyafetler tercih edilmesi ve fiziksel aktivitelerin sabah ya da akşam saatlerine bırakılması tavsiye edildi. Ayrıca şehirlerde yeşil alanların artırılması ve ısıyı azaltacak planlamaların önemine vurgu yapıldı.