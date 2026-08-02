Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar yeniden yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos Pazar günü başlayıp 8 Ağustos Cumartesi gününe kadar geçerli olacak haftalık hava durumu tahminini yayımladı.

Meteoroloji'nin haftalık hava tahminine göre, hava sıcaklıklarının özellikle iç kesimlerde bir miktar artması bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların büyük bölümde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE HAVA DAHA DA ISINACAK

Meteoroloji tarafından paylaşılan haftalık değerlendirmede, iç kesimlerde hava sıcaklıklarının önceki günlere göre biraz artacağı belirtildi. Sıcaklıkların ülke genelinde büyük ölçüde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde sıcak havanın etkisini artıracağı ifade edildi.

GÜNEY VE DOĞUDA SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Tahminlere göre, özellikle Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bu bölgelerde sıcak havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları öneriliyor.

Meteoroloji'nin yayımladığı haftalık hava tahmini, 2-8 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.