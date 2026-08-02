Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar yeniden yükseliyor

Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar yeniden yükseliyor

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminine göre, hava sıcaklıkları özellikle iç kesimlerde biraz artacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, güney ve doğu bölgelerde normallerin üzerinde olacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar yeniden yükseliyor
Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos Pazar günü başlayıp 8 Ağustos Cumartesi gününe kadar geçerli olacak haftalık hava durumu tahminini yayımladı.

Meteoroloji'nin haftalık hava tahminine göre, hava sıcaklıklarının özellikle iç kesimlerde bir miktar artması bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların büyük bölümde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar yeniden yükseliyor - Resim : 1

İÇ KESİMLERDE HAVA DAHA DA ISINACAK

Meteoroloji tarafından paylaşılan haftalık değerlendirmede, iç kesimlerde hava sıcaklıklarının önceki günlere göre biraz artacağı belirtildi. Sıcaklıkların ülke genelinde büyük ölçüde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde sıcak havanın etkisini artıracağı ifade edildi.

GÜNEY VE DOĞUDA SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Tahminlere göre, özellikle Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bu bölgelerde sıcak havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları öneriliyor.

Meteoroloji son günleri açıkladı: Yurdu terk edecekMeteoroloji son günleri açıkladı: Yurdu terk edecek

Meteoroloji'nin yayımladığı haftalık hava tahmini, 2-8 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro