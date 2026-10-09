İzmir'de yaşanıyor: Rektöre sağlam bina, öğrencilere çürük bina

Deprem kuşağında olan İzmir’de bir üniversitede skandal bir gelişme yaşandı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü, binasının depreme dayanıksız olması gerekçesiyle sağlam bir binaya taşınmaya karar verdi. Ancak dersliklerin olduğu binalarda öğrencilerin eğitim hayatı sürmeye devam edecek.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü, binasının depreme dayanıksız olması gerekçesiyle Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) binasına taşınma çalışmaları tartışma yarattı.

Rektörlüğün yeni binaya taşınmasına ilişkin süreç yürütülürken Dokuz Eylül SGM binası boşaltıldı. Binanın İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü ve idari birimlerine tahsis edilmesi planlanırken, kampüsteki öğrenciler hâlâ riskli binalarda eğitim gördüklerini söylüyor.

Evrensel’de yer alan habere göre; Rektörlük, depreme dayanıklı bir kamu binasına taşınmaya hazırlanırken kendilerinin soru işaretleri bulunan binalarda eğitim görmeye devam etmesine tepki gösteren öğrenciler “Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin kararlarda öncelik biz olmalıyız” dediler.

ÖĞRENCİ İKİNCİ PLANA ATILDI

Demokrasi Üniversitesi Okul Öncesi Bölümünde bir öğrenci, kapsamlı bir deprem dayanıklılık analizi yapılmadan önce İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük yerleşkesinde eğitim aldıklarını belirterek “Binanın yakın zamanda yapılan analiz sonucunda dayanıksız olduğu öğrenildi. Rektörlüğün başka bir kamu binasına taşınmak istemesi soru işaretleri yaratıyor. Rektörlük binası riskli gerekçesiyle başka bir binaya geçmeye hazırlanırken bizler eğitimimizi depreme dayanıksız binalarda sürdürüyoruz ve stres altındayız. Bizim güvenliğimiz göz ardı edilirken birileri statülerini bireysel güvenlikleri için kullanıyor” tepkisini gösterdi.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Psikoloji Bölümü öğrencisi ise güvenli eğitim hakkının öğrencilerden esirgendiğini, üniversitenin önceliklerinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Dokuz Eylül SGM binasının İzmir Demokrasi Üniversitesinin, öğrencilerin eğitim göreceği yeni bir derslik alanı olarak değil, Rektörlük ve idari birimler tarafından kullanılmak üzere devredilmesinin planlandığına dikkat çeken öğrenci, "Bir üniversitenin önceliği öğrencilerinin eğitim koşullarını ve güvenliğini iyileştirmek değilse nedir?” diye sordu. Ana binada dahi hijyenik ve sağlıklı koşullarda eğitim göremediklerini aktaran öğrenci “Temiz tuvalet, sağlıklı dersliklerde eğitim almak, deprem güvenliği konusunda açık ve bilimsel verilere dayanan bilgilendirme talep etmek ayrıcalık değildir” dedi.