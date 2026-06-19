İzmir'de TOMA'nın üzerine çıkmıştı: Deniz Yolçu tahliye edildi

İzmir’de 26 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen miting sırasında TOMA aracının üzerine çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Deniz Yolçu hakkında tahliye kararı verildi.

Yolçu’nun avukatı Musa Hancı tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, Deniz Yolçu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’de gerçekleştirdiği mitinge katılmak üzere alana geldiği, polis müdahalesine tepki göstermek amacıyla TOMA aracının üzerine çıktığı ifade edildi. Yolçu’nun bu olayın ardından gözaltına alındığı ve 27 Mayıs’ta tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Avukat Musa Hancı tarafından yapılan açıklamada, “Yürütülen soruşturma kapsamında, müvekkilimize yöneltilen "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlaması hakkında 16 Haziran 2026 tarihinde takipsizlik kararı verilmiş ve bu suç yönünden tahliyesine hükmedilmiştir. Ancak ‘Kamu Malına Zarar Verme’ suçlamasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle tutukluluk hali devam ettirilmiştir. Söz konusu TOMA aracında meydana geldiği iddia edilen maddi zararın 19 Haziran 2026 tarihinde ailesi tarafından giderilmesi üzerine, müvekkilimiz Deniz Yolçu hakkında bu suçtan da imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartlarıyla tahliye kararı verilmiş ve kendisi serbest bırakılmıştır. Şu an itibarıyla ‘Kamu Malına Zarar Verme’ suçuna ilişkin soruşturma devam etmekte olup, savcılık makamından edinilen bilgiye göre iddianamenin yakın zamanda düzenleneceği bildirilmiştir. Müvekkilimizin maruz kaldığı orantısız şiddet, işkence ve haksız tutukluluk süreci dahil olmak üzere hukuki sürecin titizlikle takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. (ANKA)