İzmir'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

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27 Haziran tarihinde gerçekleşmesi öngörülen Onur Yürüyüşü'ne İzmir Valiliği tarafından "genel ahlakın korunması" gerekçe gösterilerek yasak kararı getirmişti. Karar, İzmir Barosu tarafından yargıya taşınmıştı. Baro, yasağın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dün dava açmıştı.



İzmirli LGBTİ+ üyeleri tüm yasaklara rağmen Onur Yürüyüşü'nü gerçekleştirdi. LGBTİ+ üyelerinin basın açıklamasına polis müdahale bulundu. İzmir Barosu'ndan avukatlar sık sık polisle karşı karşıya geldi. Polis müdahalesinin ardından 36 kişiyi gözaltına aldı.

Onur Yürüyüşü'nde yapılan basın açıklamasında ''Sosyal medya hesaplarımız engellenerek, yoldaşlarımızı çeşitli bahanelerle tutuklayarak onur yürüyüşlerimizi yıldırmak, görünmezleştirmek istediklerini görüyoruz. Bizlerin onyıllardır sahiplendiği onur yürüyüşlerinde göstereceğimiz iradeden bihaberler. İrademizi, Hande Kader’den, Marsha’dan, Sarah’tan, Filistin’de direnenlerden alıyoruz. Onyıllardır bu topraklarda özgürlük mücadelesi yürütenlerden alıyoruz. Suruç’tan Ankara’dan, Amed’ten alıyoruz. Hakikatlerin ortaya çıkması için, faşizme karşı ortak direniş geleneğimizi sahipleniyoruz.'' ifadelerine yer verildi.