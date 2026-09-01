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Halk TV Türkiye Son dakika | İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem! Kandilli duyurdu

Son dakika | İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem! Kandilli duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde saat 20:51 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

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Son dakika | İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem! Kandilli duyurdu
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Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde saat 20:51 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli tarafından söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 13.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

KANDİLLİ'NİN RESMİ AÇIKLAMASI

İZMİR KORFEZI (EGE DENIZI)

01.09.2026,

20:51:28 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 13.4 km

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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