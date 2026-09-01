Son dakika | İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem! Kandilli duyurdu
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde saat 20:51 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde saat 20:51 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli tarafından söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 13.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
KANDİLLİ'NİN RESMİ AÇIKLAMASI
İZMİR KORFEZI (EGE DENIZI)
01.09.2026,
20:51:28 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 13.4 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi