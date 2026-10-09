İYİ Parti'den fon krizi videosu: 20 milyar dolar ne demek?

Türkiye günlerdir fon krizine ilişkin yaşanan gelişmeleri tartışıyor. Muhalif partiler ise kriz üzerinden iktidara eleştirilerini sıralıyor. Saadet Partisi’nin ses getiren videosundan sonra İYİ Parti de fon krizine ilişkin bir video paylaştı.

İYİ Parti, fon krizine ilişkin yaptığı "20 milyar dolar ne demek" başlığıyla yapkığı videolu paylaşımda, 20 milyar doların güncel kurla 984 milyar 300 milyon liraya denk geldiği, bu paranın taşınması için 197 tıra ihtiyaç duyulacağı, banknotların yan yana dizilmesi durumunda 56,7 kilometrekarelik bir alanı kaplayacağı belirtildi.

Videoda, İstanbul’daki Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş ve Zeytinburnu ilçelerinin toplam yüzölçümünün 54,1 kilometrekare olduğu belirtildi. Paranın Türk lirası karşılığının taşınması için 197 tıra ihtiyaç duyulacağı, banknotların yan yana dizilmesi durumunda ise 56,7 kilometrekarelik bir alanı kaplayacağı kaydedildi.

Videoda, bu hesaplamayla söz konusu dört ilçenin tamamının banknotlarla kaplanabileceği ifade edildi. Paylaşım, “Bu nasıl bir para?” sözleriyle sona erdi. (ANKA)