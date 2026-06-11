İtirafçının oğlu butlan MYK'sına girdi ama askerde olduğu için toplantıya giremedi

Mahkeme kararıyla CHP'ye atanan mutlak butlan yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün Parti Meclisi'ni topladı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun MYK listesine aldığı ve 'Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' görevine getirdiği Ahmet Hakan Uyanık, askerde olduğu için bu toplantıya katılamadı.

Saat 13.10’da başlayan CHP PM toplantısı, geniş çaplı istifalarla şekillendi. Parti Meclisi’nin 57 üyesinden, seçilmiş CHP lideri Özgür Özel ile hareket eden 28 isim istifa kararı aldı. 28 Parti Meclisi üyesinin istifasına ilişkin dilekçeleri, CHP Grup Amiri Mustafa Biçer CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. İstifalar sonrası Genel Merkez'de toplanan Parti Meclisi'nde, Kemal Kılıçdaroğlu dahil toplam 28 kişinin yer aldığı öğrenildi.

"BU NASIL BİR ÇELİŞKİ?"

Butlan kararından önce kamuoyuna ve iktidara yakın medyaya sıklıkla "Arınmalıyız" mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer verdiği Ahmet Hakan Uyanık ismi büyük bir çelişkiyi gündeme taşıdı. Ahmet Hakan Uyanık, Özgür Özel'in kazandığı kurultay hakkında açılan davada itirafçı olan Veysi Uyanık'ın oğlu.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Veysi Uyanık'ın "Bana dağıtmam için 100 bin lira verildi" şeklindeki ifadelerini hatırlatarak atama kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özgür Karabat'a ben bunu sordum, bu iddiaları reddediyor. Fakat adam kendi ağzıyla diyor ki: 'Delegeleri ikna edip Özgür Özel'e oy verilmesi için ikna etmem için bana Meclis'te 100.000 TL verildi. Ben bunu gittim delegelere 20-20 dağıttım. 20'siyle alem yaptık. 100.000 TL'lik market kartı aldım, onları da dağıttım.' Ya bu kişi burada tanık. Bak, tanık ama aynı zamanda bir davanın sanığı olması gerekir değil mi? Mesela Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Arınmalıyız' diyor. Arınmalıyız deyip, 'Ben kurultayda şaibe yaratmak için para ve market kartı alıp dağıttım' diyen kişinin oğlunu niye MYK'ya aldınız? Ya bu nasıl bir çelişki?"

Saymaz, açıklamasının devamında atamanın arka planına dair şu soruları yöneltti:

"Şimdi, şimdi merak ediyorum. Mesela Özgür Özel'e oy vermek karşılığında 100.000 TL para, 100.000 TL'lik market kartı alan kişi, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına oğlunu sokmak için ne istemiştir? Ya da böyle bir soru haksız bir soru mudur?"

TÜZÜĞE GÖRE KURULTAY ZORUNLULUĞU VE ZEYNEL EMRE'NİN UYARISI

Parti Meclisi'nde 28 ismin istifa etmesinin ardından, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düştü. Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu kılındı.

Toplantıda kurultay sürecinin de ele alınması beklenirken, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel yönetiminin Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada mevcut yönetimi uyardı:

"Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda 'usulsüz görev üstlenme' suçunu işlemiş olurlar. Partiye kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar, hiçbir karar alamazlar."

Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" ifadelerini kullanmış, ancak sürecin nasıl işleyeceğine dair hiçbir detay vermemişti.

PARTİ BİNASINDA DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSİMLER

"Arınma" tartışmalarının merkezindeki parti binasında başka isimler de öne çıktı. Özgür Özel'in Tuzla’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde ihbar ettiği ve hakkında “nüfuz ticareti” suçundan soruşturma başlatılan Avukat Mehmet Yıldırım bu isimlerden biri oldu. Kaçarken Antalya’da yakalanan, ifadesinde iddiaları reddederek ev hapsi alan Yıldırım, parti binasındaki fotoğrafını "Genel Merkez'deyiz. Arınma burada başlamış." notuyla paylaştı.

Bunun yanı sıra CHP Lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'ne polis baskınının ardından içeri girip 'çikolata dağıtımı' yapan kadının, Ferdi Zeyrek için AKP medyasından Yeni Akit'te yayımlanan 'Çarpıldı' karikatürünü çizen kişi olduğunu duyurmuştu. Söz konusu ismin de parti binasında yer aldığı tespit edildi.