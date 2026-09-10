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Halk TV Türkiye İtfaiyeye 'hatalı park engeli': Yangına gidemedi!

İtfaiyeye 'hatalı park engeli': Yangına gidemedi!

İstanbul Beyoğlu'nda çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir itfaiyenin yaşadığı zor anlaar kameralara yansıdı.

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İstanbul Beyoğlu’nda bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine derhal gitmeye çalıştı. Ancak itfaiye ekiplerinin önüne hatalı park edilen bir araç çıktı. İtfaiyenin geçmesi gereken sokağa park edilen araç, itfaiye aracının dönüş yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi. Ekipler, dar sokakta ilerleyebilmek ve yangına ulaşabilmek için zor anlar yaşadı. İtfaiye aracının geçiş sırasında yaşadığı zorluklar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hatalı park edilen araç nedeniyle itfaiye aracının sokakta manevra yapmakta güçlük çektiği görüldü. Olay, özellikle İstanbul'un Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar gibi dar sokakları bol ilçelerinde hatalı parkların yaarattığı sorunu bir kez daha gözler önüne serdi. (HalkTV)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İtfaiye Yangın Beyoğlu
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