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Halk TV Türkiye İstanbul'un yüzmek için akın ettiği ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul'un yüzmek için akın ettiği ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul'da yüzmek için akın ettiği Şile'de kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle belirlenen yerler dışında denize girmek yasaklandı. Kararı duyuran Kaymakamlık, tarihi ve cankurtaranların "uygun" bulduğu plajları açıkladı.

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İstanbul'un yüzmek için akın ettiği ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul'da etkisini artıran fırtına ve yüksek dalga nedeniyle Şile Kaymakamlığı yeni bir karar aldı. Kaymakamlık, Ayazma ve Ağva plajlarında cankurtaranların oluşturduğu kontrollü alanlar dışında denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

İSTANBUL'UN YÜZMEK İÇİN AKIN ETTİĞİ İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Windfinder verilerine göre dalga boyunun yükselmesi nedeniyle tedbir kararı alındığı bildirildi.

İstanbul'un yüzmek için akın ettiği ilçede denize girmek yasaklandı - Resim : 1

Açıklamada, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'dan gün sonuna kadar Ayazma Plajı ve Ağva plajlarında cankurtaranların oluşturduğu kontrollü alanlar dışında denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

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KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

İstanbul'un yüzmek için akın ettiği ilçede denize girmek yasaklandı - Resim : 3

Rüzgarın ise İstanbul dahil Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Kuvvetli rüzgarın denizde dalga yüksekliğini artırması nedeniyle vatandaşların yapılan uyarılara uyması istendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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