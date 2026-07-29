İstanbul'u serinleten poyrazın veda edeceği tarih açıklandı: Sıcaktan nefes aldırmayacak

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre kent genelinde hafta boyunca yağış beklenmiyor. İstanbullulara bir süredir rahat nefes aldıran poyraz rüzgarları veda etmeye hazırlanırken, sıcaklıkların yeniden yükseleceği gün açıklandı.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü İstanbul'da gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak:

Sabah: 25°C

Öğle: 30°C

Akşam: 25°C

Gece: 23°C

Günün genelinde nem oranı %40 ile %85 arasında değişim gösterirken, deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.

AKOM'DAN RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

AKOM tarafından yapılan dikkat uyarısında, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) orta kuvvette, aralıklarla ise kuvvetlenerek fırtına (30-60 km/s) şeklinde eseceği bildirildi.

Kuvvetli rüzgarların etkisiyle, son günlerde 31-33°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 30°C'nin altına gerilemesi bekleniyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

Hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmezken, gökyüzünün genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor:

30 Temmuz Perşembe: Az bulutlu ve açık (En düşük: 21°C / En yüksek: 28°C)

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık (En düşük: 21°C / En yüksek: 29°C)

1 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık (En düşük: 21°C / En yüksek: 29°C)

2 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık (En düşük: 21°C / En yüksek: 30°C)

3 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 22°C / En yüksek: 31°C)

4 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 22°C / En yüksek: 32°C)