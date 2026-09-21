İstanbul'un ünlü alışveriş merkezinin ortağı sahte vatandaşlık soruşturmasından çıktı
İstanbul’da gayrimenkul alımı üzerinden Türk vatandaşlığı edinilmesine ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında, İstanbul’daki önemli bir AVM’nin ortaklarından olan Gül İnşaat’ın sahipleri de bulunuyor.
İstanbul’da Türk vatandaşlığını sahte ve resmi makamları aldatıcı şekilde gayrimenkul alımı yaparak kazandığı iddia edilen bin 70 kişi hakkında kapsamlı bir iptal süreci başlatıldı.
Yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırmak üzere gayrimenkul satışı yaptığı tespit edilen şirketlere düzenlenen operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. İşlemleri inceleme altına alınan 30 şirkete kayyum atandı.
274 SATIŞ MUVAZAALI
İkinci dalgada 'Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat' üzerinden 734 yabancıya yapılan gayrimenkul satışları incelendi. Bunlardan 274’ünün muvazaalı (aldatıcı işlem) olduğu tespit edildi.
Gürlek, incelemelerin sonucunu şöyle açıkladı:
"Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."
İsmi geçen ve sahibi hakkında gözaltı kararı verilen şirketlerden biri de Gül İnşaat. İnşaat şirketi doğrudan adıyla bilinmese de İstanbul'un önemli uğrak noktalarından biri olan Bahçelievler'deki Metroport alışveriş merkezinin de ortaklarından. Gözaltı kararı verilen isimlerden Ali Gül, Metin Gül, Çetin Gül de inşaat şirketinin ortakları.
Gül ailesi şirketlerinin yaptığı gayrimenkulleri yabancı uyruklu kişilerin Türkiye vatandaşlığı alabilmeleri için gerçek dışı yüksek satış gösterdiği iddia ediliyor.
BABACAN İNŞAAT DA İNCELEMEYE ALINMIŞTI
Soruşturmanın ilk aşamasında 'Babacan İnşaat' bağlantılı işlemler incelendi. Gürlek, bu süreçte düşük bedelli taşınmazların gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla yüksek bedelli gösterildiğini belirtti:
"İlk dalgada "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemler mercek altına alınmış; düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı."
Türkiye'de vatandaşlık hak edebilmek için en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmaz edinimi gereklidir. Şirketlerin gayrimenkullerine yüksek ekspertiz raporları düzenleyerek satış gerçekleştirdikleri iddia edildi.
İBB DAVASINDAKİ BEYAZ DA LİSTEDE
Muzaffer Beyaz İBB davasındaki sanıklardan biri. Beyaz, etkin pişmanlık ifadesini mahkemede kabul etmeyince duruşma savcısı tutuklanmasını istemişti.
88 şüphelinin isimleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan 69 şüpheli
- Muzaffer Beyaz – Beyaz İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Mehmet Gül – Gül İnşaat Proje AŞ ve Gül İnşaat Enerji ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Çetin Gül – Gül İnşaat Proje AŞ, Gül İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ ve Gül Yapı İnşaat Turizm Petrol Ürünleri ve Dış Ticaret AŞ, satıcı.
- Osman Gül – Gül İnşaat Proje AŞ ve Gül İnşaat AŞ, satıcı.
- Ahmet Gül – Gül İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Gülsüm Aydın – Gül İnşaat Proje AŞ ve Gül Yapı İnşaat Turizm Petrol Ürünleri ve Dış Ticaret AŞ, satıcı.
- Mustafa Kubilay Gül – Gül İnşaat AŞ, satıcı.
- Yalçın Gül – Gül Yapı İnşaat Turizm Petrol Ürünleri ve Dış Ticaret AŞ ve 2K Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Yaşar Gül – 2K Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Ergün Sarpkaya – Satıcı vekili.
- Murat Ünal – Satıcı vekili.
- Fatih Can – Alıcı vekili.
- Serhat Bozan – Eksper.
- Zeynep Arıslı – Eksper.
- Mehmet Afşar – Eksper.
- Telha Bedir – Satıcı vekili.
- Ozan Öner – Alıcı vekili.
- Buğra Yazgan – Beyaz İnşaat şirket muhasebecisi.
- İbrahim Halil Ferhatoğlu – Gül İnşaat AŞ'de muhasebe elemanı.
- Selahittin Karşı – Gül İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ bağlantılı, Günyüzü İnşaat'ta büro işçisi ve emekli polis memuru.
- Memet Bozan – Eksper.
- Bülent Mustafaoğlu – Alıcı vekili.
- Bahar Kaya Bozan – Eksper.
- Ömer Başar – Eksper.
- Burak Bozan – Eksper.
- Ömer Bostan – Satıcı vekili.
- Yalın Kablama – Eksper.
- Fatih Özer – Eksper.
- Müştak Duran Sarıoğlu – Eksper.
- Yaşar Bilgin – Eksper.
- Burak Öztürk – Eksper.
- Burak Önoğlu – Eksper.
- Onurhan Yılmaz – Eksper.
- Metin Bozkurt – Eksper.
- Ahmet Mustafaoğlu – Satıcı.
- İlker Okumuş – Eksper.
- Taner Bulut – Eksper.
- Eyüp Saman – Eksper.
- Muhammed Ali Çalıkaya – Eksper.
- Burhanettin Tandoğan – Eksper.
- Mustafa Berk Sokur – Beyaz İnşaat'ın eski muhasebecisi.
- İsmail Kilimci – Eksper.
- Şenol Evren Bozkurt – Eksper.
- Tayyar Kandemir – Eksper.
- Berat Deniz Öztürk – Eksper.
- Faruk Bozan – Eksper.
- Nedim Er – Çebi ve Gül'ün satıcı vekili.
- Ahmet Mert Beyaz – Beyaz İnşaat satış elemanı, Muzaffer Beyaz'ın oğlu.
- Seda Aydın Yürütken – LİV Yapı temsilcisi.
- Abdullah Sağlam – Alıcı vekili.
- Ayetullah Maral – Alıcı vekili.
- Cem Çadırcı – Alıcı vekili.
- Resul Diri – Gül İnşaat Proje AŞ finansman sorumlusu.
- Özgür Yazgan – Beyaz İnşaat satış elemanı.
- Ahmet Karabıyık – Eksper.
- Burak Barış – Eksper.
- Raci Gökcehan Soner – Eksper.
- Buğra Uğur Yap – Eksper.
- İbrahim Atar – Eksper.
- İbrahim Halil Kırmızı – Eksper.
- Orhan Karamustafa – Eksper.
- Recep Akça – Eksper.
- Sıdık Sayın – Eksper.
- Yekta Süslü – Eksper.
- Cem Erkan – Eksper.
- Galip Atılgan – Eksper.
- Saadet Aysel Yavaşoğlu – Eksper.
- Yakup Bilgin – Gül İnşaat Proje AŞ şirket muhasebecisi.
- Sevil Sönmez – Gül İnşaat AŞ finans uzmanı.
Firari dört şüpheli
- Ebru Pamuk – Eksper.
- Erdeniz Balıkçıoğlu – Eksper.
- Jale Arıslı – Eksper.
- Amır Seyedzadeh, diğer adıyla Emir Kaya – Alıcı vekili ve aranan şüpheli.
Yurt dışındaki yedi şüpheli
- Ali Gül – Gül İnşaat Proje AŞ, Gül İnşaat AŞ ve Gül Yapı İnşaat Turizm Petrol Ürünleri ve Dış Ticaret AŞ, satıcı.
- Sönmez Aydın – LİV Yapı Gayrimenkul Yatırım AŞ, satıcı.
- Metin Gül – Gül İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ, satıcı.
- Tuğba Doğan – Eksper ve firari.
- Mustafa Volkan Cantekinler – Eksper ve firari.
- Serkan Kapısız – Eksper, firari ve aranan şüpheli.
- Alı Ahmed Mohammed Al-Wali – Alıcı vekili.
Cezaevindeki sekiz şüpheli
- Ayhan Yıldız – Eksper.
- Zeki Dağtarla – Eksper.
- Dursun Eroğlu – Eksper.
- Mehmet Taş – Eksper.
- Hüseyin Asıltaş – Eksper.
- Feryat Atasoy – Eksper.
- Erdinç Demirci – Eksper.
- Serhat Değerli – Eksper.