İstanbul'un ünlü alışveriş merkezinin ortağı sahte vatandaşlık soruşturmasından çıktı

İstanbul’da Türk vatandaşlığını sahte ve resmi makamları aldatıcı şekilde gayrimenkul alımı yaparak kazandığı iddia edilen bin 70 kişi hakkında kapsamlı bir iptal süreci başlatıldı.

Yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırmak üzere gayrimenkul satışı yaptığı tespit edilen şirketlere düzenlenen operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. İşlemleri inceleme altına alınan 30 şirkete kayyum atandı.

274 SATIŞ MUVAZAALI

İkinci dalgada 'Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat' üzerinden 734 yabancıya yapılan gayrimenkul satışları incelendi. Bunlardan 274’ünün muvazaalı (aldatıcı işlem) olduğu tespit edildi.

Gürlek, incelemelerin sonucunu şöyle açıkladı:

"Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."

İsmi geçen ve sahibi hakkında gözaltı kararı verilen şirketlerden biri de Gül İnşaat. İnşaat şirketi doğrudan adıyla bilinmese de İstanbul'un önemli uğrak noktalarından biri olan Bahçelievler'deki Metroport alışveriş merkezinin de ortaklarından. Gözaltı kararı verilen isimlerden Ali Gül, Metin Gül, Çetin Gül de inşaat şirketinin ortakları.

Gül ailesi şirketlerinin yaptığı gayrimenkulleri yabancı uyruklu kişilerin Türkiye vatandaşlığı alabilmeleri için gerçek dışı yüksek satış gösterdiği iddia ediliyor.

BABACAN İNŞAAT DA İNCELEMEYE ALINMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında 'Babacan İnşaat' bağlantılı işlemler incelendi. Gürlek, bu süreçte düşük bedelli taşınmazların gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla yüksek bedelli gösterildiğini belirtti:

"İlk dalgada "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemler mercek altına alınmış; düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı."

Türkiye'de vatandaşlık hak edebilmek için en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmaz edinimi gereklidir. Şirketlerin gayrimenkullerine yüksek ekspertiz raporları düzenleyerek satış gerçekleştirdikleri iddia edildi.

İBB DAVASINDAKİ BEYAZ DA LİSTEDE

Muzaffer Beyaz İBB davasındaki sanıklardan biri. Beyaz, etkin pişmanlık ifadesini mahkemede kabul etmeyince duruşma savcısı tutuklanmasını istemişti.