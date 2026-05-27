İstanbul'un acemi kasap bilançosu açıklandı: Daha ilk günden 767 kişi hastanelik oldu

Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da çok sayıda acemi kasap, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayarak hastanelik oldu.

Yurdun pek çok noktasından acemi kasap görüntüleri gelirken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, daha ilk günden İstanbul'da 767 kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığını açıkladı.

İSTANBUL'UN ACEMİ KASAP BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralıların büyük bir bölümünün taburcu edildiğini belirten Güner, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur." dedi.

Güner, "Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır." ifadelerini kullandığı paylaşımında şunlara yer verdi: