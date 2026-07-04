İstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sarıyer, Arnavutköy ve Beykoz ilçelerinde meteorolojik değerlendirmeler sonucunda denize giriş yasağı getirildi. Yetkililer, dalga yüksekliğinin artması nedeniyle can güvenliğinin riske girebileceğini belirterek tedbir amaçlı karar aldı.

SARIYER'DE KISIRKAYA PLAJI KAPATILDI

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 4-5 Temmuz'da dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, can güvenliğinin sağlanması amacıyla iki gün boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

ARNAVUTKÖY VE BEYKOZ'DA DA YASAK

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçedeki sahillerde dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 4-5 Temmuz'da denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Beykoz Kaymakamlığı da Karadeniz'e kıyı olan sahil, plaj ve koylarda iki gün boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirdi. Yetkililer, vatandaşları uyararak yasak süresince sahillerde bulunmamaları ve güvenlik tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.