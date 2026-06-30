İstanbul'u cayır cayır yakacak sıcağı açıkladı! 40 derece deyip tarih verdi

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok kentinde vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın yurt genelinde herhangi bir yağış beklenmezken, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, megakent İstanbul'da yarın yılın şu ana kadarki en sıcak gününün yaşanması bekleniyor. Bugünü en yüksek 32 dereceyle kapatmaya hazırlanan şehirde, yarın termometreler bir kademe daha yükselecek ve sabah saatlerinde 25-26 derece bandında başlayacak olan hava sıcaklığı öğle saatlerinde etkisini iyice artıracak.

KRİTİK NEM UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, kuzeybatı yönünden gelen sıcak hava dalgasının Edirne ve Trakya başta olmak üzere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerini etkisi altına aldığını belirtti. İstanbul'daki duruma dikkat çeken Dr. Deniz Demirhan, özellikle bugün ve çarşamba günü Anadolu yakasında ölçülen sıcaklığın 32 derece civarında olacağını, ancak bu değerin yüksek nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklığı sağlığı bozacak düzeyde 40 derecelere kadar çıkarabileceğini söyledi. Deniz kıyılarındaki yüksek buharlaşmanın nem oranını artırdığına işaret eden Demirhan, havadaki yüksek nem nedeniyle vücuttaki terin atmosfere karışamadığını, bu yapışkan hissin dışarıda tehlikeli bir ortam yarattığını belirterek vatandaşları uyardı. İstanbul'da bu bunaltıcı havanın hafta sonuna kadar kesintisiz sürmesi bekleniyor.

İZMİR'DE TERMOMETRELER 40 DERECEYİ AŞACAK

Sıcak hava dalgasından en çok etkilenen bir diğer büyükşehir ise İzmir, Ege'nin incisi, yılın en sıcak gününü bugün yaşarken akşam saatlerine kadar çok sıcak bir havanın kente hakim olacağı bildirildi. Meteorolojik verilere göre İzmir'de bugün hissedilen hava sıcaklığının 40 derece barajını aşacağı tahmin ediliyor. İzmirlileri fazlasıyla bunaltacak olan bu aşırı sıcakların, hafta sonuna kadar etkisini koruyarak devam edeceği bekleniyor.