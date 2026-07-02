İstanbul'da tramvay arızası! Durak kapatıldı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında sabah saatlerinde Akşemsettin Tramvay Durağı ile Zeytinburnu tramvay Durakları arasında teknik arıza meydana geldi. Mithatpaşa Tramvay Durağı yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı.

ÜCRETSİZ İETT OTOBÜSÜ DEVREYE GİRDİ

Bazı yolcular gidecekleri yerlere yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Durağa girmek isteyen bazı yolcular ise görevliler tarafında diğer duraklara yönlendirildi.

Tramvay seferleri Kabataş- Akşemsettin Durakları ile Zeytinburnu- Bağcılar Durakları arasında yapılabildi.

Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında İETT otobüsleri bir süre ücretsiz sefer yaptı. Tramvay seferleri sorunun çözülmesinin ardından normale döndü. (DHA)

KABATAŞ – BAĞCILAR TRAMVAY HATTI

T1 (Kabataş – Bağcılar) Tramvay Hattı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, ilk istasyonu Kabataş son istasyonu ise Bağcılar olan ve 31 istasyondan oluşan 19,3 km uzunluğundaki tramvay hattıdır.

T1 hattı 19,3 km'lik uzunluğuyla 31 istasyona sahiptir. Zeytinburnu Viyadüğü, Galata Köprüsü ve Topkapı Kültür Parkı Alt Geçidi hariç tamamı yer üstünden giden hattın Topkapı dışındaki tüm istasyonları hemzemin istasyondur. İlk etapları Yapı Merkezi tarafından anahtar teslim olarak inşa edilmiştir. 1992–2011 yılları arasında hatta yapılan yeni eklemelerle hat toplamda 19,3 kilometre uzunluğa erişti.