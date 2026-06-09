Gaziosmanpaşa'da tramvay trafosunda yangın: Seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da T4 tramvay hattının elektrik trafosunda yangın çıktı. Seferlerin durmasıyla yolcular raylarda yürüdü. İstasyonlarda yoğunluk yaşanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde T4 tramvay hattının elektrik trafosunda yangın çıktı. Seferlerin durmasıyla mahsur kalan yolcular raylarda yürüdü. İş çıkışı saatinde istasyonlarda yoğunluk yaşanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TRAFODAN ALEVLER YÜKSELDİ
Olayın, saat 20.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldiği bildirildi. T4 tramvay hattındaki elektrik trafosundan bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI SEFERLER DURDU
Polis ekiplerinin olası patlama riskine karşı yolu trafiğe kapattığı, itfaiye ekiplerinin ise alevlere müdahale ettiği aktarıldı. Trafoda çıkan yangın nedeniyle T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferlerin durdurulduğu kaydedildi.
YOLCULAR RAYLAR ÜZERİNDE YÜRÜDÜ
Tramvayda mahsur kalan yolcuların araçlardan inerek rayların üzerinde yürümeye başladığı ifade edildi. Olayın iş çıkış saatinde yaşanması nedeniyle tramvay istasyonlarında büyük yoğunluk oluştuğu belirtildi.
Trafodaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
"ÜCRETSİZ İETT OTOBÜSLERİ İLE HİZMET VERİLMEKTEDİR"
Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında yapılmaktadır. Şehitlik-Kiptaş istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)