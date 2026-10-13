İstanbul'da trafik kilitlendi: İş çıkışı, maç heyecanı ve yağış bir araya geldi! Yoğunluk yüzde 80'i aştı

İstanbul’da akşam saatlerinde mesai bitimiyle birlikte ulaşım adeta felç oldu. İş çıkışı saatlerinin getirdiği rutin yoğunluğun üzerine RAMS Park'taki dev maç bir de olumsuz hava koşulları eklenince, İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda oran yüzde 80 seviyesini aştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ŞİMDİDEN YÜZDE 85'İ BULDU

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi’nin canlı trafik verilerine göre kent genelindeki araç trafiği kırmızıya büründü. Özellikle mesai saatinin sona ermesiyle birlikte ana arterler, Boğaz köprüleri bağlantı yolları ve katılım noktalarında kilitlenmeler yaşanıyor.

Harita verilerinde trafik yoğunluk endeksinin yüzde 85'e çıkması, akşam saatlerinde yola çıkan sürücülere zor anlar yaşatıyor.

DEV MAÇIN TRAFİĞİ BAŞLADI

Galatasaray - Barcelona arasında oynanacak kritik karşılaşma nedeniyle RAMS Park ve çevresindeki güzergahlarda trafik yoğunluğu erkenden başladı. Stadyuma ulaşım sağlayan ana yollarda ve bağlantı noktalarında araç temposu durma noktasına gelirken, karşılaşma saati yaklaştıkça yoğunluğun daha da artacağı değerlendiriliyor.

ŞERİTLER ULAŞIMA KAPATILDI

Şehir içi ulaşımı olumsuz etkileyen bir diğer unsur ise yollardaki kaza ve arızalar oldu. TEM Mahmutbey - İkitelli Masko Yönünde meydana gelen araç arızası nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Olay sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Aksaray Haseki - Çapa Yönünde yaşanan trafik kazası sebebiyle sol şerit ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.

AKOM’DAN KORKUTAN UYARI: BALKANLAR'DAN SOĞUK HAVA VE FIRTINA GELİYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent genelinde etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

AKOM’un yaptığı değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

BU SAATLERE DİKKAT: RÜZGARIN HIZI 80 KM’YE ÇIKACAK

Bu Gece (Saat 23.00 Sonrası) gün içinde aralıklarla seyreden yağışların saat 23.00’ten itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Yarın Sabah (Saat 09.00’dan İtibaren) ise Rüzgarın zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınayla birlikte yer yer şiddetli sağanak geçişlerinin de görüleceği bildirildi.