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Halk TV Türkiye Mesai çıkışı İstanbul kilitlendi: Yollar yine doldu taştı yoğunluk yüzde 80'i aştı

Mesai çıkışı İstanbul kilitlendi: Yollar yine doldu taştı yoğunluk yüzde 80'i aştı

İstanbul’da cuma akşamı trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı. Hafta sonu öncesinde Avrupa ve Anadolu yakasındaki ana arterler ile bazı köprü bağlantılarında yoğunluk görüldü.

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Mesai çıkışı İstanbul kilitlendi: Yollar yine doldu taştı yoğunluk yüzde 80'i aştı

İstanbul’da cuma akşamı trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı. Mesai bitimiyle birlikte kent genelinde araç yoğunluğu artarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik haritasında Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ana arterde trafik akışının yavaşladığı görüldü.

Mesai çıkışı İstanbul kilitlendi: Yollar yine doldu taştı yoğunluk yüzde 80'i aştı - Resim : 1

CUMA TRAFİĞİ ANA ARTERLERİ ETKİLEDİ

Trafik yoğunluğu haritasında Avrupa Yakası’nda Şişli, Bağcılar ve Esenyurt çevresindeki güzergâhlarda, Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe çevresindeki bazı yollarda yoğunluk dikkat çekti.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİ VE OTOYOL BAĞLANTILARINDA SON DURUM

İstanbul Boğazı üzerindeki köprü geçişleri ile D-100 ve TEM otoyolunun bazı bağlantılarında da trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik haritasında bu güzergâhların bazı bölümlerinde yoğunluğun arttığı ve araçların daha yavaş ilerlediği görüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Trafik
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