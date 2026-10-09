İstanbul'da su alarmı! Bir baraj dip yaptı

Megakent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşüş eğilimini sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı 9 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 38.47 seviyesine indi.

GÜNLÜK GERİLEME DEVAM EDİYOR: DÜNE GÖRE KAYIP VAR

İSKİ'nin kayıtlarına yansıyan son ölçümlere göre su miktarındaki azalma verilerle teyit edildi. Bir önceki gün yüzde 38.64 olarak kayıtlara geçen baraj doluluk oranı, 24 saat içinde gerileyerek bugün yüzde 38.47 olarak ölçüldü. Kentteki su kaynaklarında gözlenen bu kademeli düşüş veriler üzerinden anlık olarak takip ediliyor.

İSKİ 24 SAATLİK Su SEVİYESİ DEĞİŞİMRaporu Resmi Veri: İSKİ'nin kayıtlarına yansıyan son ölçümlere göre su miktarındaki azalma verilerle teyit edildi. BİR ÖNCEKİ GÜN Bugün (9 EKİM) 24 SAATLİK DEĞİŞİM %38.64 Önceki Doluluk %38.47 Güncel Doluluk ▼ -%0.17 Net Azalma Kentteki su kaynaklarında gözlenen bu kademeli düşüş veriler üzerinden anlık olarak takip ediliyor.

EN DOLU BARAJ İLE EN KURU BARAJ ARASINDAKİ BÜYÜK FARK

Açıklanan güncel tabloya göre İstanbul barajları arasında su miktarı açısından ciddi uçurumlar bulunuyor. 9 Ekim verilerine göre kentte en yüksek su oranına sahip baraj yüzde 83.1 doluluk ile Elmalı Barajı oldu. Buna karşılık, su seviyesinin en kritik seviyedeki kaynak ise yalnızca yüzde 2.6 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Barajlarında ZİRVE VE DİP SEVİYELER (9 EKİM) Durum Tespiti: Açıklanan güncel tabloya göre İstanbul barajları arasında su miktarı açısından ciddi uçurumlar bulunuyor. ▲ En Yüksek Doluluk Elmalı Barajı %83.1 Kentin su oranı en yüksek kaynağı ▼ En Düşük Doluluk Pabuçdere Barajı %2.6 Kritik eşiğe en fazla yaklaşan kaynak İki kaynak arasında %80.5 doluluk farkı bulunmaktadır.

9 EKİM İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yayımlanan 9 Ekim tarihli resmi verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları madde madde şu şekilde sıralandı: