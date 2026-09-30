İstanbul'da şoförlere ceza yağdı! Sahte para, kavga, yolcu seçme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Eylül ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda minibüs, taksi ve servis gibi ulaşım araçlarında genel ahlaka aykırı davranışta bulunma, haksız kazanç sağlama, sahte para verme, yüksek ücret alma, idari personel, denetim görevlisi veya yolcuya kötü davranma ve kavgaya karışma gibi ihlalleri tespit edilen 10 şoförün ‘toplu taşıma aracı kullanım belgesi' iptal edildi. Bu şoförlerin taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı da tamamen geri alındı.

ADLİ SİCİL KAYDI OLUŞAN 30 ŞOFÖRÜN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Toplantıda, daha önce toplu taşıma aracı kullanım belgesi yeterliliğini kaybetmiş şoförlerin durumları da karara bağlandı. Haklarında adli sicil kaydı oluşan veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle meslekten uzaklaştırılan 30 şoförün, yeniden çalışmak için kurula sunduğu başvurular reddedildi.

BİNLERCE ARAÇ VE ŞOFÖRE KURAL İHLALİ CEZASI VERİLDİ

Denetim birimlerinin sahada tuttuğu tutanaklar doğrultusunda uygulanan yaptırımlar da kurulda görüşüldü. Emniyet veya zabıta tarafından tutanak altına alınan bin 348 araçla ilgili emniyet kemeri takmama, belirtilen yere gelinmemesi, sigara içilmesi ve ruhsatsız çalışma gibi nedenlerle uygulanan cezalar karara bağlandı. Toplam 821 şoföre ise direksiyon başında cep telefonu kullanma, fazla yolcu alma, dikkatsiz araç kullanımı, yanlış park ve yolcu seçilmesi gibi ihlaller gerekçesiyle verilen cezalar görüşülerek onaylandı.

KAYIP-ÇALINTI PLAKALAR VE YAYALAŞTIRMA PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

UKOME toplantısının gündeminde sistemsel ve kentsel düzenlemeler de yer aldı. Araç, sicil ve tescil sisteminde kayıp, çalıntı, mükerrer ve benzeri şerhi bulunan ticari plakalara Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında yeni plaka belirlenmesi konusu ele alındı. Kurulda ayrıca otobüs taşımacılığına ilişkin talepler ile kente yönelik yayalaştırma proje teklifleri görüşülerek değerlendirildi.