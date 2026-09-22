İstanbul'da metro ve tramvay için yeni tarife: Durak sayısına göre ücret dönemi yolda

İstanbul’da toplu ulaşım kullanan milyonlarca yolcuyu yakından ilgilendiren önemli bir tarife değişikliği gündemde. Şehir genelindeki raylı sistemlerde, uzun süredir metrobüs hatlarında uygulanan "mesafeye göre ücretlendirme" sistemine geçiş için hazırlıklar son aşamaya geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte metro ve tramvaylarda uygulanan sabit ücret modeli yerini durak sayısına dayalı dinamik bir tarifeye bırakacak.

METRO VE TRAMVAY HATLARINDA ALTYAPI HAZIRLIĞI TAMAMLANIYOR

Hayata geçirilmesi planlanan yeni model doğrultusunda teknik altyapı çalışmaları hız kazandı. Yolcuların seyahat sonrasında bindikleri durak ile indikleri durak arasındaki farkı hesaplayarak fazla çekilen tutarı karta geri yükleyecek para iade cihazlarının (validatörlerin) konuşlandırılacağı noktalar belirlendi. Cihazların hat bağlantıları ve ağ entegrasyonları sağlandı. Altyapı çalışmaları tamamlama aşamasına gelmiş olsa da sistemin tam olarak hangi tarihte yolcuların kullanımına açılacağı henüz resmiyet kazanmadı.

UYGULAMANIN BAŞLAMASI İÇİN GÖZLER UKOME KARARINDA

Mevcut raylı sistem ağında yolcular, gittikleri mesafeye ya da geçtikleri durak sayısına bakılmaksızın turnikeden geçerken belirlenen sabit tarifeyi ödüyor. Kademeli ücretlendirme modelinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kısa mesafe giden yolcular ile uzun mesafe seyahat edenlerin ödeyeceği tutarlar birbirinden farklı olacak. Söz konusu düzenlemenin resmen uygulanabilmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınması ve kurul tarafından onaylanması gerekiyor.

MEVCUT METRO VE TRAMVAY SABİT ÜCRET TARİFESİ

Yeni sisteme geçilene kadar geçerliliğini koruyan güncel sabit bilet fiyatları şu şekilde:

Yeni Sisteme Geçilene Kadar Geçerliliğini Koruyan Güncel Sabit Bilet Fiyatları TARİFE Türü Geçerlİ Ücret Tam Bilet 46,20 TL Öğrenci Bileti 22,55 TL Sosyal Bilet 33,08 TL 30 Yaş Üstü Öğrenci Bileti 41,58 TL

RAYLI SİSTEMLERE ÖRNEK OLACAK METROBÜS KADEMELİ ÜCRET TABLOSU

Metro ve tramvay hatlarına entegre edilmesi planlanan sistemin temelini oluşturan mevcut metrobüs tarifesinde, kat edilen durak sayısına göre tahsil edilen güncel tutarlar şekilde:

Tam Bilet Metrobüs Kademeli Ücretleri:

Metrobüs Tam Bilet Kademeli Ücret Tarifesi Durak Sayısı Tarife Tutarı 1 Durak 33,08 TL 2 Durak 39,57 TL 3 Durak 46,20 TL 4 - 9 Durak 52,81 TL 10 - 15 Durak 58,00 TL 16 - 21 Durak 60,69 TL 22 - 27 Durak 62,67 TL 28 - 33 Durak 64,03 TL 34 - 43 Durak 68,59 TL

Öğrenci Bileti Metrobüs Kademeli Ücretleri: