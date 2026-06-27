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Halk TV Türkiye İstanbul'da servis minibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 10 yolcu yaralı

İstanbul'da servis minibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 10 yolcu yaralı

Silivri'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

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İstanbul'da servis minibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 10 yolcu yaralı
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İstanbul'un Silivri ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Silivri-Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan servis minibüsü yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İstanbul'da servis minibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 10 yolcu yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da servis minibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 10 yolcu yaralı - Resim : 2

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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