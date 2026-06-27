İstanbul'da servis minibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 10 yolcu yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Silivri-Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan servis minibüsü yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)