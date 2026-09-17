İstanbul’da korkutan görüntü: Dere kenarında erkek cesedi bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de Menekşe Deresi’nde erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DERE KENARINDA YÜRÜYENLER FARK ETTİ

Olay, 15 Eylül gecesi Menekşe Deresi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında yürüyen kişiler suda hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sudaki kişinin erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Sudan çıkarılan cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kişinin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi.

"SUYA DÜŞEREK VEFAT ETMİŞ"

Cesedi bulunan kişiyi daha önce çevrede gören Burak Ergün, "Duyduğumuzda evinde kalp krizi geçirdiğini zannettik. Ertesi gün şu anda bulunduğumuz bölgenin 150-200 metre ilerisinde, 2 tane genç tarafından ölü bir şekilde bulunduğunu öğrendik. Polisi aramışlar. Suya düşerek vefat etmiş. Bu bölge onu çok seviyordu, herkese koşardı. Bakkala bile gidilecek olsa kendisi gider gelirdi burada" dedi. (DHA)