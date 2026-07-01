Son dakika | İstanbul'da havai fişeğe yeni yasak

Artan orman yangınlarının önüne geçilememesi, İstanbul Valiliği'ni yaz ortasında yeni kararlar almaya yöneltti. Alınan ek tedbir kapsamında, İstanbul il sınırları içerisinde her türlü havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı ile yanıcı maddelerin hem satışı hem de kullanımı tamamen durduruldu. Valiliğin aldığı bu yeni yasaklama kararı, 16 Temmuz 2026 ile 28 Ekim 2026 tarihleri arasını kapsayacak şekilde uygulamaya konuldu.

8 HAZİRAN'DAKİ İLK KISITLAMA YETERSİZ KALDI

Yeni kısıtlama kararı, daha önce alınan tedbirlerin vakaları durdurmakta eksik kalmasının ardından geldi. Valilik, artan hava sıcaklıkları, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kusurlu davranışlar kaynaklı yangınları önlemek amacıyla 2026/1 sayılı kararı yayımlamıştı. Bu karar doğrultusunda 8 Haziran 2026 - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte yangın vakalarındaki artış sürdü.

VALİLİĞİN RESMİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, ilk tedbirlerin ardından alınan yeni yasağın gerekçesini kamuoyu ile paylaştı. Kurumun resmi açıklamasında tıpatıp şu ifadeler yer aldı:

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için 2026/1 sayılı Valilik Kararı ile ormanlık alanlara girişler 08 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştı. Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz 2026-28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır."