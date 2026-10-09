İstanbul'da güpegündüz yol keserek 46 milyonluk altını gasbettiler! Çaldıkları paralarla poz vermişler

İstanbul Bayrampaşa’da iş yerlerine gitmek üzere yola çıkan 3 yurttaşın önü iki ayrı araçla kesildi; yaklaşık 46,6 milyon lira değerindeki 7 kilogram altın ve 35 bin Euro gasp edildi. WhatsApp üzerinden organize olup soygun sonrası çaldıkları paralarla poz veren 12 şüpheli yakalandı; ancak operasyonlarda gasp edilen milyonlarca liralık servetin yalnızca küçük bir bölümü bulunabildi.

İKİ ARAÇLA YOL KESİP 46,6 MİLYON LİRAYI GASP ETTİLER

Olay, 30 Eylül tarihinde Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; 3 kişi, yanlarında bulunan altın ve paralarla iş yerlerine gitmek üzere araçla yola çıktı.

Seyir halindeki mağdurların bulunduğu aracın önü, iki farklı araç kullanılarak zorla kesildi. Araçlardan inen 7 şüpheli, mağdurların taşıdığı yaklaşık 46 milyon 600 bin lira değerindeki 7 kilogram altın, 35 bin Euro ve kişisel çantalarını zorla alarak geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştı.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Gasp eyleminin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgede geniş çaplı saha araştırması yürüten ve teknik inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı araçları ve kimliklerini belirledi.

Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, araçların önünü bizzat keserek soygunu gerçekleştiren 7 şüphelinin yanı sıra olayla doğrudan bağlantısı bulunan 5 kişi daha tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GASP EDİLEN MİLYONLAR VE ELE GEÇİRİLEN MİKTAR

Gasp edilen 46,6 milyon lira değerindeki 7 kilogram altın ve 35 bin Euro'ya karşılık, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yalnızca 13 bin Euro, 16 bin 250 TL, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

WHATSAPP'TAN TALİMAT, SOYGUN SONRASI PARALARLA POZ

Soruşturma kapsamında çetenin soygun anına ve sonrasına ilişkin hareketleri de dijital verilerle belgelendi. Şüphelilerin soygun öncesinde WhatsApp grupları üzerinden birbirlerine konum göndererek toplanma alanını belirledikleri saptandı. Yazışmalarda zanlıların eylemi, “Karşıdaki otopark”, “Herkes geçti mi araçlara?” ve “Herkes geçince yazsın” mesajlarıyla koordine ettikleri belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren fotoğraflarda ise bazı şüphelilerin gasp eyleminin ardından araç içerisinde deste deste paralarla ve tabancayla poz verdikleri kayıtlara geçti.