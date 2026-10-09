İstanbul'da gökyüzü kararacak! 3 gün boyunca şakır şakır yağacak

Hafta sonu İstanbul'da pastırma sıcaklarıyla adeta yazdan kalma günler yaşanırken, AKOM'dan uyarı geldi. Salı gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve kentte 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

BUGÜNDEN HAFTA SONUNA YAZ HAVASI

Bugün (9 Ekim Cuma) İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Gün içinde sıcaklıkların öğle saatlerinde 24°C’ye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde 19°C ve gece ise 17°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. Havadaki nem oranı %40-70 arasında seyrederken, rüzgarın lodostan orta kuvvete (10-25 km/s) esmesi bekleniyor. Herhangi bir yağış ise beklenmiyor.

Hafta sonu boyunca İstanbul’da çoğunlukla güneşli ve açık bir gökyüzü etkili olacak. Cumartesi günü sıcaklıkların en yüksek 26°C, Pazar günü ise 25°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ PARÇALI BULUTLU

Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi günü hava sıcaklığı en yüksek 24°C, en düşük 17°C olacak. Gün genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken yağış öngörülmüyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Hafta ortasından itibaren hava şartlarında sert bir değişim yaşanacak.

13 Ekim Salı: Hava sıcaklıkları düşüşe geçerek en yüksek 21°C, en düşük 16°C seviyelerine gerileyecek. Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, metrekareye 3-10 kg arası yağış düşmesi öngörülüyor.

14 Ekim Çarşamba: Sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak en yüksek 17°C’ye kadar düşecek. Yağışların şiddetini artırarak metrekareye 15-35 kg düşmesi bekleniyor.

15 Ekim Perşembe: Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Günün en yüksek sıcaklığı 17°C, en düşük sıcaklığı ise 13°C olarak tahmin edilirken, yağış miktarının metrekareye 20-40 kg seviyelerine kadar çıkacağı bildirildi.