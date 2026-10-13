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Halk TV Türkiye İstanbul'da fırtına kopacak: AKOM tarih verip sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini duyurdu

İstanbul'da fırtına kopacak: AKOM tarih verip sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini duyurdu

AKOM, çarşamba gününden itibaren rüzgarın kuvvetlenerek hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtınaya ve kuvvetli sağanak yağışa dönüşeceğini, hava sıcaklıklarının ise 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına gerileyeceğini duyurdu.

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İstanbul'da fırtına kopacak: AKOM tarih verip sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini duyurdu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için hava durumu uyarısında bulundu. Hafta sonu 28 °C'ye kadar yükselen hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren 8-10 °C birden düşerek mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte kent genelinde kuvvetli fırtına ve şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak.

İstanbul'da fırtına kopacak: AKOM tarih verip sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini duyurdu - Resim : 1

Meteoroloji’den İstanbul dahil 16 şehre 24 saatlik kodlu uyarıMeteoroloji’den İstanbul dahil 16 şehre 24 saatlik kodlu uyarı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (13 EKİM SALI)

AKOM verilerine göre 13 Ekim Salı günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Sıcaklıklar: Sabah 17 °C, Öğle 20 °C, Akşam 17 °C ve Gece 15 °C seviyelerinde seyredecek.

Rüzgar: Karayel ve Poyrazdan kuvvetli, saatte 15-45 km hızla esecek.

Yağış Miktarı: Metrekareye 5 ila 15 kg arası yağış bekleniyor.

İstanbul'da fırtına kopacak: AKOM tarih verip sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini duyurdu - Resim : 3

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

AKOM'un "DİKKAT" başlığıyla yayımladığı raporda, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Yıldız-Poyraz) kuvvetlenerek saatte 50-80 km hıza ulaşacağı ve kuvvetli fırtına ile şiddetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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