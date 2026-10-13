İstanbul'da fırtına kopacak: AKOM tarih verip sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için hava durumu uyarısında bulundu. Hafta sonu 28 °C'ye kadar yükselen hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren 8-10 °C birden düşerek mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte kent genelinde kuvvetli fırtına ve şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (13 EKİM SALI)

AKOM verilerine göre 13 Ekim Salı günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Sıcaklıklar: Sabah 17 °C, Öğle 20 °C, Akşam 17 °C ve Gece 15 °C seviyelerinde seyredecek.

Rüzgar: Karayel ve Poyrazdan kuvvetli, saatte 15-45 km hızla esecek.

Yağış Miktarı: Metrekareye 5 ila 15 kg arası yağış bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

AKOM'un "DİKKAT" başlığıyla yayımladığı raporda, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Yıldız-Poyraz) kuvvetlenerek saatte 50-80 km hıza ulaşacağı ve kuvvetli fırtına ile şiddetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.