Meteoroloji’den İstanbul dahil 16 şehre 24 saatlik kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Karadeniz’in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Marmara ve Ege’nin batı kesimleri, Akdeniz’in batı kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

7 İL VE ŞANLIURFA ÇEVRESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, bugün ve gece saatlerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Uyarıya göre yağışların şu bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor:

Marmara’nın batısı: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir’in kuzey ve batı kesimleri

Ege’nin kıyı kesimleri: İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa’nın batı ilçeleri

Kuvvetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji, Suriye kaynaklı toz taşınımının yurdun güneydoğu kesimlerinde etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Toz taşınımının öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

Uyarıda, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, yağış görülen bölgelerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

HAVA SICAKLIKLARI 1-3 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle güneyli, Trakya’da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve toz taşınımının etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.