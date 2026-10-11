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Halk TV Türkiye İstanbul'da da hissedilen deprem için yeni açıklama: Anlamı büyük

İstanbul'da da hissedilen deprem için yeni açıklama: Anlamı büyük

Yalova açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntıyı "Kendisi küçük, anlamı büyük" sözleriyle yorumladı.

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İstanbul'da da hissedilen deprem için yeni açıklama: Anlamı büyük

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün saat 22.08'de meydana gelen deprem, Yalova'nın yanı sıra İstanbul'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının ardından değerlendirmede bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Marmara'daki fay yapısı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

"KENDİSİ KÜÇÜK, ANLAMI BÜYÜK"

Prof. Dr. Osman Bektaş, Yalova açıklarında meydana gelen depremi 1999 İzmit depremi sonrasındaki artçı sarsıntıların dağılımıyla karşılaştırdı. Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin değerlendirmeProf. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin değerlendirme

"KENDİSİ KÜÇÜK, ANLAMI BÜYÜK: M3,5 YALOVA DEPREMİ

1999 İzmit depremi sonrası artçı dağılımı (Pınar ve di., 2009) ile karşılaştırıldığında iki önemli sonuç ortaya çıkıyor:

-Gölcük'ten Çınarcık'a doğru artçıların sığlaşması, Marmara'da deprem üreten kabuğun daha ince olduğunu;

-Gölcük'ten Yalova'ya kırılmanın ilerleyişi ve durması kabuğun farklı kırılma özellikleri ve fayın sürünme (creep) davranışı nedeniyle olabilir.

SONUÇ: M3,5 Yalova depremi Marmara'nın zayıf kabuğu ve sürünen ( creep) fayının özelliğini destekleyen bir depremdir."

İstanbul'da da hissedilen deprem için yeni açıklama: Anlamı büyük - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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