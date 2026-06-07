İstanbul ve Antalya'daki Otokoç saldırılarında gözaltı sayısı yükseldi

Koç Holding'e bağlı Otokoç'a ait İstanbul ve Antalya’daki iki ayrı noktaya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Her iki olayla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu binaya iki kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda saldırganların olay sonrası kullandıkları silah ve kıyafetleri yakındaki bir alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, ardından taksiyle bölgeden uzaklaştıkları belirlendi.

İSTANBUL'DA İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından derhal soruşturma başlatıldığını ve sürecin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

ANTALYA'DA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan Antalya'nın Kepez ilçesindeki Otokoç galerisine yönelik silahlı saldırının şüphelilerine yönelik çalışmalar da kısa sürede sonuç verdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Altınova Mahallesi'nde olayın ardından şüphelilerin kaçış güzergâhları tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.