İstanbul Valiliği'nin kararı: Beyoğlu'nda bir bar kapatıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren Tek Yön adlı işletmenin hakkında kapatma kararı verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, işletmenin yürürlükteki mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle kapatıldığını açıkladı

Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'TEK YÖN' adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır."

Valilik kararının ardından kapatılan Tek Yön adlı bar bir gün önce hakkında çıkan haberlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. Dün yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"İşletmemizin bugüne kadar herhangi bir geminin yolcularına özel parti düzenlemek gibi bir etkinliği olmadığı gibi 8 Temmuz 2026 günü için ATLANTIS gemisinin yolcularına özel bir parti hazırlığımız da yoktur. Haber konusu görsel, sosyal medya uzmanı çalışanımızın hatalı hazırladığı bir görseldir. Söz konusu tarihte İşletmemiz normal faaliyetine devam edecek olup, tüm misafirlerine kapılarını açacaktır.

İşletmemiz on sekiz yıldır T. C. Kanunları ve yürürlükteki diğer yasal mevzuat hükümlerine azami bir şekilde riayet etmek suretiyle, İdari makamların her türlü denetimi altında yasal olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk aile yapısını ve toplumsal ahlakı hedef almamız söz konusu değildir. Bundan sonra da aynı anlayış ve hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İşletmemizin tüzel kişiliğini ve ticari itibarını hedef alacak şekilde gerçeğe aykırı bu ve benzeri içerikte haberleri yapan ve bunları medya ve sosyal medya vasıtasıyla yayanlara karşı her türlü maddi manevi tazminat davası ve şikâyet haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."