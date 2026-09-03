İstanbul Valiliği'nden Üsküdar seçimleri için yeni açıklama

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi’nin 5 Eylül’de Başkan Vekilliği seçimi için toplanmasına ilişkin tarih tartışmalarına yanıt verdi.

Valilik, 26 Ağustos’u izleyen 10 günlük yasal sürenin son gününün 5 Eylül olduğunu belirterek, tarihin bir siyasi partiye avantaj sağlamak amacıyla belirlendiği yönündeki iddiaların “seçim sürecini manipüle etme amacı taşıdığını” ifade etti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÜSKÜDAR SEÇİMLERİ İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinden doğan yükümlülüğümüz gereği, Üsküdar Belediye Meclisini 5 Eylül 2026 Cumartesi günü belediye başkan vekili seçimi için toplantıya çağırdık. Bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir. Söz konusu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır. İstanbul Valiliği olarak, 26 Ağustos 2026 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, yeni başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğini kamuoyuna açıkladık. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler” başlıklı 45’inci maddesinde, “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır.” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması hâlinde belediye meclisi, üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Valiliğimizce esas alınan 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen on günlük sürenin son günü 5 Eylül 2026 Cumartesi günüdür. Valiliğimiz, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026’da toplanması için gerekli çağrıyı yapmıştır. Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu hâline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.