İstanbul Valiliği uyardı! "Tedbirli olun"

İstanbul Valiliği, kentte önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâra ilişkin açıklama yaptı. Trakya'da başlayan yağışların İstanbul'da aralıklarla devam edeceği bildirildi.

HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Valiliğin açıklamasına göre, 14 Ekim Çarşamba sabahından itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Avrupa Yakası'nın batısındaki Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar sürmesi beklenen yağışların, sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusundaki Pendik, Tuzla ve Şile'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ 17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İstanbul'da 16 Ekim Cuma sabahından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yeniden etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetleneceği tahmin edilen yağışların, aralıklarla 17 Ekim Cumartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği öngörülüyor.

Valilik, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.