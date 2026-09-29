İstanbul için kritik uyarı: Valilik fırtına ve yağışın vuracağı 3 ilçeyi açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda, İstanbul genelinde hava koşullarının sertleşeceği bildirildi. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı resmi duyuru ile kentte beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları bilgilendirdi.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan tahminlere göre kentte hava parçalı ve çok bulutlu olacak, ardından gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Yağış dalgası bugün il genelinde yerel olarak hissedilecek.

Ancak yarından itibaren yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Gece ilk saatlerde başlayacak olan kuvvetli yağışların, yarın öğle saatlerine kadar aralıksız devam edeceği öngörülüyor.

BU 3 İLÇEDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Valilikten aktarılan meteorolojik verilere göre, yarın görülecek şiddetli yağışlar özellikle Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde yoğunlaşacak.

Kuvvetli yağışların en çok etkileyeceği bölgeler ise şu şekilde sıralandı:

Şile

Pendik

Tuzla

Söz konusu ilçelerde yaşayanların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

KUZEYDEN FIRTINA GELİYOR: GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

Hava muhalefeti yalnızca yağışla sınırlı kalmayacak. Açıklamada, rüzgarın yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı belirtildi. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) esecek olan rüzgarın, yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı ve bu durumun yarın gece yarısına kadar devam edeceği kaydedildi.

OLASI RİSKLER KARŞISINDA TEDBİR ÇAĞRISI

Açıklamada, "Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanılarak; ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkat çekildi.