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İstanbul dahil 5 ilde denize girmek yasaklandı!

5 ilde denize girme yasağı getirildi. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

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İstanbul dahil 5 ilde denize girmek yasaklandı!
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İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve Kırklareli'de bazı sahil ve plajlarda denize girişler geçici olarak yasaklandı. Yetkililer, yüksek dalga ve rip akıntısı riskine karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul’da denize girme yasağı Arnavutköy ilçesindeki sahil ve plajlarda uygulanıyor. Bölgede etkili olan yüksek dalga nedeniyle can güvenliği riski oluştuğu belirtildi.

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plajlarda denize giriş durduruldu. Kocaeli’nin Kandıra ilçesi de yasak kapsamına alındı.

İstanbul dahil 5 ilde denize girmek yasaklandı! - Resim : 1

Tekirdağ’ın Saray ilçesi ile Kırklareli’nin Vize ilçesinde (Kıyıköy dahil) tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

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RİP AKINTISI UYARISI

Yetkililer, yer yer 1 metreyi aşan dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle boğulma riski oluştuğunu belirterek vatandaşların yasağa uyması gerektiğini vurguladı.

Rip akıntısı, kıyıya vuran dalgaların geri dönüşü esnasında oluşan ve sığ sulardan açık denize doğru ilerleyen güçlü su akıntısı olarak biliniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Yasak
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