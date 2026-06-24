Almanya'nın Halle kentindeki bir plaj işletmesi, boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğun kurtarılmasının ardından Almanca bilmeyen ziyaretçilere giriş yasağı getirdi. İşletme müdürü Mathias Nobel'in güvenlik gerekçesiyle savunduğu karar, ülkede ayrımcılık tartışmasını yeniden alevlendirdi.

BOĞULMA VAKASI KARARI TETİKLEDİ

Heidebad doğal parkındaki gölün plajını işleten şirketin yöneticisi Mathias Nobel, geçen hafta sonu derin suda boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu son anda kurtardı. Olayın ardından işletme, Almanca bilmeyen ve güvenlik kurallarını anlamayan kişileri tesise almama kararı aldı.

Almanya'nın bir haftadır aşırı sıcak hava dalgası altında olduğu, önümüzdeki günlerde sıcaklığın 40 dereceyi bulmasının beklendiği belirtiliyor. DW Türkçe'nin haberine göre yoğunluğun arttığı yüzme tesislerinde benzer güvenlik vakaları son yıllarda sık sık gündeme geliyor.

AYRIMCILIK ELEŞTİRİSİ YÜKSELDİ

Karara yönelik eleştiriler, tek bir olumsuz vakanın toplu bir kural değişikliğine gerekçe yapılmasının ayrımcılık anlamına geldiği yönünde. Eleştirenlere göre kökeni, uyruğu veya dili nedeniyle kişilerin kamuya açık bir tesisten men edilmesi dışlayıcı bir uygulama oluşturuyor.

Bu kesim, dil bilmemenin bir güvenlik riski olarak yorumlanamayacağını ve bu durumun insanların serinleme ya da sosyal yaşama katılım hakkını elinden alacak bir gerekçe sayılamayacağını savunuyor.

İŞLETME GÜVENLİĞİ ÖNE ÇIKARDI

İşletme müdürü Nobel ise kararı doğrudan güvenlikle ilişkilendiriyor. Nobel'e göre personel, ziyaretçilerin kuralları anladığından emin olmak zorunda, özellikle çocukların kurallara uyması ve bilgili yetişkinlerin gözetiminde olması gerekiyor.

Nobel, dil eksikliğinin acil durumlarda müdahaleyi de zorlaştırdığını belirtiyor. Cankurtaranların geçmişte çeviri programları kullanarak iletişim kurmaya çalıştığını, ancak bunun hem tartışma yarattığını hem de yoğun günlerde personeli asıl görevinden uzaklaştırdığını ifade ediyor.

Nobel, kararın sadece dil ve anlaşılabilirlik meselesi olmadığını da vurguluyor. Dil bariyeri bulunsa bile su kenarında ve yüzerken nasıl davranılması gerektiğini bildiği anlaşılan kişilerin plaja sorunsuz alındığını söylüyor.

HAVUZLARDA SÜREGELEN GERGİNLİK

Almanya'da yüzme tesislerinde, özellikle erkek göçmen gruplarıyla bağlantılı gerilimler son yıllarda sık yaşanıyor. Bazı işletmeler kurallara uyulmaması nedeniyle özel güvenlik şirketleri görevlendirdi. Baden-Württemberg eyaletindeki Weinheim kentinde bir havuz kaydırağında güvenlik kurallarına uyulmaması sonucu 25 yaşında bir genç hayatını kaybetmişti.

Halle'de Almanca bilme meselesi öne çıkarken, birçok tesis uluslararası semboller ve çok dilli uyarı tabelalarıyla dil bariyerini aşmaya çalışıyor.

Alman Cankurtaran Derneği Saksonya-Anhalt Eyaleti Başkanı Holger Friedrich, iletişimin can kurtarma çalışmalarında kritik bir faktör olduğunu vurguluyor.

Friedrich, "Ziyaretçi bizi anlamadığında veya anlamak istemediğinde işimiz önemli ölçüde zorlaşıyor" diyor.

Friedrich, özellikle tramplen ve kaydırak gibi noktalarda ziyaretçilerin kurallara uymama durumuyla giderek daha sık karşılaştıklarını ve bunun asıl görevlerini engellediğini belirtti. Friedrich, "Bunun ilk etapta dille doğrudan bir ilgisi yok. Ancak elbette dil bariyerleri olduğunda durum daha da karmaşık bir hal alıyor" dedi.