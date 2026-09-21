İsrailli dolandırıcılık şebekesi operasyonu yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsrail vatandaşlarının yatırım dolandırcılığı şirketi yönettiği tespiti ile geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından incelendi. Gözaltındaki 211 kişi adliyeye sevk edildi.

İnternet sitelerinde sadece yabancı dil bilme şartı ile çağrı merkezi çalışanı iş ilanlarının da arka yüzü belli oldu.

İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonu çağrı merkezi şirketi olarak geçiyor. Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kurulduğu, devamında birçok farklı dili bilen kişilere yönelik 'conversion agent' ve 'retention agent' unvanlarıyla iş ilanları oluşturuldu. Bu ilanlara başvuran kişilerin eğitime tabi tutuldu, eğitim kapsamında her bir kişiye kod ad verildi ve kendilerine 'maske' hayat hikayesi hazırlamalarının söylendi.

ARAMALARDA KENDİ ŞİRKETLERİNİN DEĞİL BAŞKA ÜLKELERDEKİ PLATFORMLARIN İSİMLERİ KULLANILDI

Kısa sürede yüksek kazanç garantisi içeren ve ağırlıklı olarak forex yatırımı reklamları yayınlayan şirket reklamları görerek şüpheliler tarafından yönetilen uygulama veya sitelere kişisel bilgilerini kaydeden mağdurların bilgilerinin; uyrukları ve konuştukları dile göre çağrı merkezi çalışanlarına iletti. Müşteri temsilcisi olarak adlandırılan şüpheliler tarafından internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları aracılığıyla mağdurların arandığı belirlendi.

Tam da bu noktada İsrailli şirketlerin ismi geçmeye başladı. Mağdurlarla yapılan görüşmelerde, kurulan firmanın unvanı yerine İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından, sıkı denetimlerin uygulanmadığı ülkelerden para karşılığında alınan sözde lisanslı platformların isimlerinin kullanıldığı tespit edildi.

MAĞDURLARDAN KAYIT ADI ALTINDA PARA ALINDI

Şüpheliler mağdurlardan öncelikle kayıt parası aldı. Ardından müşteri temsilcilerinin dolandırılan yatırımcıları şirket içerisinde daha tecrübeli diğer şüphelilere yönlendirdikleri belirlendi. Görüşmelerin devamında mağdurların, şüphelilere ait yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para yatırmasının sağlandığı tespit edildi.

İSRAİLLİLERİN DOLANDIRILMASI YASAKLANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yaptığı çalışmada dolandırıcılıkta milliyetçilik yaptıklarına yönelik yasaklamanın olduğu ortaya çıktı. Faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışı içerisinde olduğu belirlendi. 2017 yılında İsrail’de söz konusu dolandırıcılık faaliyetinin tamamen yasaklanmasına ilişkin yasanın İsrail Meclisi’nde kabul edildiği, ancak yasanın faaliyetleri yalnızca İsrail sınırları içerisinde gerçekleştirmeyi yasakladığı belirlendi.

İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından şüphelilere, İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verildiği, bu doğrultuda İsrail ve ABD dışındaki ülkelerin vatandaşlarına yönelik yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarına yönelik olduğu belirlendi.

13 MİLYAR TL İŞLEM HACMİNE ULAŞTILAR

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla bu şirketler ve platformlar üzerinden dolandırılan yüzlerce mağdura ait başvurular soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin 2 yıl içerisinde, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemelerinden oluştuğu değerlendirilen 13 milyar TL tutarında işlem hacmine ulaştıkları, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazancın ise 3 milyar Amerikan dolarından fazla olduğu tespit edildi.

328 ADRESE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen 4 farklı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında; şüphelilerin eylemlerini gerçekleştirdikleri 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile söz konusu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi konumunda olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese, 18 Eylül Cuma günü İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 211 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklara el konuldu.

211 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 211 şüpheli, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.