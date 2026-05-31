Isparta'dan Diyarbakır'a herkes buraya akın etti: Gören hayran kaldı!

Muş'ta doğal güzellikleriyle büyüleyen Kızılağaç Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu.

Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, dik kayalıkların arasından süzülerek 2 kilometre akan deresi ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Kurban Bayramı tatilinde kent sakinleri ve farklı illerden gelenler de kanyon boyunca uzanan patika yollarda doğa yürüyüşü yaptı, suyun içinde yürüyerek serinlemeye çalıştı.

ISPARTA VE DİYARBAKIR'DAN GELDİLER

Ziyaretçilerden Hacer Olcay, Isparta ve Diyarbakır'dan gelen misafirlerini Kızılağaç Kanyonu'na getirdiklerini söyledi.

Gezilecek birçok tarihi ve doğal güzellik olduğunu söyleyen Olcay, "Misafirlerimiz buraya hayran kaldı. Bayram tatilini değerlendirmek istedik. Piknik yaptık, halay çektik, semaverde çay içtik, patika yollarda yürüyüş yaptık. Güzel bir gün oldu. Bu doğal güzellikleri korumamız gerekiyor." dedi.

Bursa'dan gelen Mehmet Sait Toksun da Kurban Bayramı tatilini Muş'ta geçirdiklerini ifade etti.

"GÜZEL OLDUĞUNU DUYUP GELDİK"

Kentin doğasına ve havasına hayran kaldığını dile getiren Toksun, "Kızılağaç Kanyonu'nun güzel olduğunu duyup geldik. Gerçekten de söylendiği gibiydi. Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler. Yaz aylarında daha çok rağbet görüyormuş, vatandaşlar daha fazla ilgi gösteriyormuş. Şu an debisi biraz yüksek. Güzel zaman geçirdik." diye konuştu.

Murat Akalın ise Kızılağaç Kanyonu'nu ilk kez gördüğünü söyleyerek, "Bayram tatilinin son gününde arkadaşlarımız ve ailemizle buraya geldik. Çok güzel bir yer. Ailece vakit geçirmek için çok ideal. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim." dedi. (AA)