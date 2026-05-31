Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Isparta'dan Diyarbakır'a herkes buraya akın etti: Gören hayran kaldı!

Isparta'dan Diyarbakır'a herkes buraya akın etti: Gören hayran kaldı!

Muş'ta doğal güzellikleriyle dikkat çeken Kızılağaç Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Isparta, Diyarbakır ve farklı illerden gelen doğaseverler, kanyona hayran kaldıklarını dile getirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Isparta'dan Diyarbakır'a herkes buraya akın etti: Gören hayran kaldı!

Muş'ta doğal güzellikleriyle büyüleyen Kızılağaç Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu.

Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, dik kayalıkların arasından süzülerek 2 kilometre akan deresi ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Kurban Bayramı tatilinde kent sakinleri ve farklı illerden gelenler de kanyon boyunca uzanan patika yollarda doğa yürüyüşü yaptı, suyun içinde yürüyerek serinlemeye çalıştı.

Isparta'dan Diyarbakır'a herkes buraya akın etti: Gören hayran kaldı! - Resim : 2

ISPARTA VE DİYARBAKIR'DAN GELDİLER

Ziyaretçilerden Hacer Olcay, Isparta ve Diyarbakır'dan gelen misafirlerini Kızılağaç Kanyonu'na getirdiklerini söyledi.

Gezilecek birçok tarihi ve doğal güzellik olduğunu söyleyen Olcay, "Misafirlerimiz buraya hayran kaldı. Bayram tatilini değerlendirmek istedik. Piknik yaptık, halay çektik, semaverde çay içtik, patika yollarda yürüyüş yaptık. Güzel bir gün oldu. Bu doğal güzellikleri korumamız gerekiyor." dedi.

Bursa'dan gelen Mehmet Sait Toksun da Kurban Bayramı tatilini Muş'ta geçirdiklerini ifade etti.

Isparta'dan Diyarbakır'a herkes buraya akın etti: Gören hayran kaldı! - Resim : 3

Yüzlerce flamingo akın etti: Türkiye'deki 508 kuş türünün yarısı burada yaşıyorYüzlerce flamingo akın etti: Türkiye'deki 508 kuş türünün yarısı burada yaşıyor

"GÜZEL OLDUĞUNU DUYUP GELDİK"

Kentin doğasına ve havasına hayran kaldığını dile getiren Toksun, "Kızılağaç Kanyonu'nun güzel olduğunu duyup geldik. Gerçekten de söylendiği gibiydi. Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler. Yaz aylarında daha çok rağbet görüyormuş, vatandaşlar daha fazla ilgi gösteriyormuş. Şu an debisi biraz yüksek. Güzel zaman geçirdik." diye konuştu.

Isparta'dan Diyarbakır'a herkes buraya akın etti: Gören hayran kaldı! - Resim : 5

Murat Akalın ise Kızılağaç Kanyonu'nu ilk kez gördüğünü söyleyerek, "Bayram tatilinin son gününde arkadaşlarımız ve ailemizle buraya geldik. Çok güzel bir yer. Ailece vakit geçirmek için çok ideal. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim." dedi. (AA)

Isparta'dan Diyarbakır'a herkes buraya akın etti: Gören hayran kaldı! - Resim : 6

Isparta'dan Diyarbakır'a herkes buraya akın etti: Gören hayran kaldı! - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muş Kurban Bayramı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro