Isparta'da devrilen tur midibüsünde hayatını kaybedenler toprağa verildi

Kaza, saat 18.50 sıralarında Isparta-Konya kara yolunun Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyüne gezi amacıyla giden yurttaşları taşıyan Halit Emre Cengiz (25) idaresindeki 42 BFT 431 plakalı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi.



BİLANÇO AĞIRLAŞTI: ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

Kazanın hemen ardından olay yerine jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Ancak tedavi altına alınan 26 yaralıdan biri daha bugün hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte kazada can kaybı 5'e çıkarken, yaralı sayısı 25 olarak güncellendi.

CENAZELER KONYA'YA GETİRİLDİ

Kazada yaşamını yitiren yurttaşlardan Keziban Baysal (60) ve Meryem Dinç'in (60) cenazeleri, işlemlerin ardından memleketleri Konya’ya getirildi. Keziban Baysal, öğle vakti kılınan namazın ardından akrabaları ve yakınlarının katılımıyla Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meryem Dinç'in cenazesinin ise ikindi namazını müteakip Araplar Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Kazada hayatını kaybeden diğer yurttaşlar Öznur Altuntaş (37), Gülperi Ertürk (77) ve Rahime Şahin’in (54) cenazeleri ise hastane morgunda tutuluyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu cenazeler de defin işlemleri için ailelerine teslim edilecek.