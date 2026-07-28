İSKİ tarih verdi: İstanbul'da 3 mahallede 8 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehir genelindeki altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi mevkisinde bulunan mevcut isale hattında yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma nedeniyle, bölgedeki su dağıtımında geçici bir süreliğine kesintiye gidilecek.

8 SAAT SÜRECEK KESİNTİDEN 3 MAHALLE ETKİLENECEK

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı su kesintisi 29 Temmuz Salı günü sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak ve akşam 17.00'ye kadar devam edecek. Toplam 8 saat sürmesi öngörülen çalışmalar boyunca Fatih ilçesine bağlı Aksaray, Cerrahpaşa ve Haseki Sultan mahallelerine su hizmeti sağlanamayacak. (ANKA)

SU KESİNTİSİNE KARŞI NE YAPILMALI?

Su kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, kesinti öncesinde içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayacak kadar temiz su depolanmasını öneriyor. Elektrikli su kullanan cihazların güvenli şekilde kapatılması ve su geri geldiğinde ilk akan suyun bir süre boşa akıtılması da tavsiye ediliyor. Vatandaşların planlı su kesintilerine karşı belediye ve su idarelerinin duyurularını takip etmeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.