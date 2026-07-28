28 Temmuz İSKİ verileri açıklandı: İstanbul barajlarında son durum belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Yaz aylarının etkisiyle yükselen hava sıcaklıkları, azalan yağışlar ve artan su tüketimi barajlardaki su seviyelerinin gerilemesine neden olmaya devam ediyor. Ölçümlerde dün yüzde 56.09 seviyesinde olan ortalama doluluk oranı, 28 Temmuz itibarıyla yüzde 55.84'e geriledi.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK DOLULUK ORANLARI

Açıklanan verilere göre İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 88.37 ile Elmalı Barajı oldu. Elmalı'yı yüzde 79.15 ile Ömerli ve yüzde 73.53 ile Darlık barajları takip etti. Buna karşın su seviyesinin en fazla düşüş gösterdiği baraj ise yüzde 25.34 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı oldu.

BARAJLARIN SON DURUMU

İSKİ'nin verilerine göre 28 Temmuz itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 55.32

Büyükçekmece Barajı yüzde 39.46

Darlık Barajı yüzde 73.53

Elmalı Barajı yüzde 88.37

Istrancalar Barajı yüzde 30.95

Kazandere Barajı yüzde 29.93

Pabuçdere Barajı yüzde 25.34

Sazlıdere Barajı yüzde 32.64

Terkos Barajı yüzde 46.41

Ömerli Barajı yüzde 79.15