İSKİ 2 Ağustos verilerini paylaştı! İşte barajlardaki son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan son verilere göre, mega kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Yaz aylarının getirdiği kavurucu sıcaklıklar, beklenen yağışların bir türlü gelmemesi ve artan su tüketimi bu gerilemenin temel nedenleri arasında yer alıyor. Mayıs ayında yüzde 72 seviyelerini gören barajların genel doluluk ortalaması, dün yüzde 55.34 seviyesindeyken bugün itibarıyla yüzde 54.02'ye kadar indi.

BARAJLARDAKİ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 2 Ağustos tarihli tablosuna göre, İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluğa sahip olan baraj yüzde 85.8 ile Elmalı Barajı oldu. Suyun en çok çekildiği, en kritik seviyedeki baraj ise yüzde 22.7 ile Pabuçdere olarak kaydedildi.

İSKİ'nin verilerine göre 2 Ağustos itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 53.6

Büyükçekmece Barajı yüzde 38.27

Darlık Barajı yüzde 71.87

Elmalı Barajı yüzde 85.8

Istrancalar Barajı yüzde 32.22

Kazandere Barajı yüzde 27.47

Pabuçdere Barajı yüzde 22.7

Sazlıdere Barajı yüzde 31.15

Terkos Barajı yüzde 44.92

Ömerli Barajı yüzde 76.68