Işıklandırılan caddelerin altında yatan gerçek: Deprem bölgesinde hala internet yok

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçti. Çevre ve şehircilik Bakanlığı ile TOKİ kentlerde yeniden inşa ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yeni yapılan binalarda sorunlar çıkmaya devam ediyor.

11 kentte büyük yıkımlara yol açan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin yarası bölge halkı tarafından sarılmaya çalışırken kentlerde internet sorunu yaşandığı ortaya çıktı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na deprem bölgesinden yapılan bir başvuru depremlerin ardından oluşan yeni yerleşim yerlerindeki altyapı sorunlarının da çözülemediğini ortaya koydu.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Ombudsmana başvuran bir yurttaş, bulunduğu bölgede deprem felaketi itibarıyla altyapı hizmetinden mahrum kaldığını belirtti.

Türk Telekom’un bölgedeki altyapı sorununu çözemediğini kaydeden yurttaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 5809 Sayılı Kanun kapsamında denetim görevini yerine getirmesini ve internet altyapısının ivedilikle bağlanmasını istedi.

ALT YAPI SORUNU VAR

BTK, Türk Telekom tarafından konuya yönelik hazırlanan bilgi notunu Kamu Başdenetçisine gönderdi. Notta, bölgenin Şubat 2023 depremlerinin ardından yeni yerleşim yeri haline geldiği için Türk Telekom altyapısına sahip olmadığı anlatıldı. Şirket, yeni yerleşim alanlarında altyapı tesisi için proje planlama ve hazırlık çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kamu Başdenetçisi, internet altyapısının sağlanması için planlama çalışmalarının ilerletilmesi ve gerekli ilave tedbirlerin alınması yönünde BTK ve Türk Telekom’a tavsiyede bulundu.